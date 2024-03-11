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Миддлтон принесла извинения за ошибки фотошопа

21:53
  • понедельник
  • 11 марта 2024

Принцесса объяснила все "экспериментами с редактированием"

Кейт Миддлтон пришлось извиняться после того, как фото- и новостные агентства по всему миру удалили сильно отредактированную фотографию королевского семейства. "Покаянное" сообщение принцессы, в котором она просила прощения за "любую путаницу", появилось в соцсети X.

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Издание The Daily Beast называет "катастрофическими для королевской семьи" последние 24 часа. Катастрофа, по мнению журналистов, заключается в том, что Миддлтон своими неуклюжими попытками исправить ситуацию со своим исчезновением только ухудшила и без того напряженные отношения Букингемского дворца со СМИ. Сама же принцесса Уэльская объяснила явные ляпы на снимке своими "экспериментами с редактированием".

Фотография Миддлтон в окружении семьи появилась в соцсетях и информационных агентствах. Однако вскоре четыре крупнейших мировых новостных и фотоагентства, которые королевская семья использует для распространения фотографий, рекомендовали срочно удалить изображение и сопровождающую его историю. Подчеркивалось: тщательный осмотр показал, что источник манипулировал изображением.

Фактически, известные новостные и фотоагентства обвинили британскую королевскую семью в использовании их для подачи сомнительных изображений. Это ознаменовало новый спад в отношениях королевской семьи со СМИ. Пресс-служба Уильяма и Кейт встретила эту новость стеной молчания, которая дала трещину только в воскресенье вечером - поскольку в соцсетях теории заговора и откровенные насмешки набирали обороты.

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