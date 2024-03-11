Собянин: Под Малым Каменным мостом построят пешеходный переход

Он станет частью прогулочного маршрута от "ГЭС-2"

Возле ГЭС-2 будет построен 150-метровый разноуровневый пешеходный переход. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Он станет частью прогулочного маршрута от "ГЭС-2" и кинотеатра "Ударник" до Репинского сквера. Расстояние до культурных объектов на Болотной набережной сократится в два раза. Переход будет разноуровневым. Ближе к Репинскому скверу он будет расходиться: одна часть пойдет к набережной, а другая – вперед, нависая над рекой. Там сделаем смотровую площадку", – сообщил мэр.

По словам Собянина, уровни соединят с помощью небольших лестниц, которые станут амфитеатрами.

Ранее сообщалось, что в течение 2024 года в Москве построят около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений. С 2011 года в столице практически на четверть выросла протяженность дорожной сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"