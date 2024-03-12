Востоковед Маслов: Западу начинает нравиться мирный план Китая по Украине

Год назад предложения КНР просто отбросили

Все более активные усилия в поиске мирного выхода из конфликта стал проявлять в последнее время Китай. МИД КНР заявил об успешной миссии своего спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя. В течение 10 дней он провел переговоры в Москве, Брюсселе, Киеве, Варшаве и Берлине. В Германии было заявлено, что у ФРГ и КНР есть взаимопонимание по путям выхода из украинского кризиса.

С чем связана активизация китайской дипломатии? Остается ли в силе мирный план по Украине, с которым Пекин выступил ещё год назад?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Мирный план из 12-ти пунктов, который Китай предлагал еще год назад, изначально был Западом просто отброшен. Идея заключалась в том, что необходимо сесть за стол переговоров без предварительных условий, прекратить военные действия, а потом уже выяснять, кто прав, кто виноват. И вот теперь многим, в частности, Германии, начинает казаться, что план этот действительно разумен", - отметил эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео

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