На Западе вновь взялись за вопрос женской сексуальности

Объективация давно стала "моральным преступлением"

Издание The Spectator восхищается актрисой Сидни Суини, которая появилась в программе "Субботний вечер" в платье с эффектным декольте. И напомнила аудитории, что демонстрация совершенных форм - совсем не выпад против ценностей толерантного мира. Казалось бы, что тут обсуждать? Но выход девицы-красавицы на публику в сексуальном платье удостоился целой аналитической статьи. В которой утверждается: те, кому меньше 25 лет, наверняка такого отродясь не видали. Заразительно хихикающим блондинкам с потрясающей фигурой грозило полное исчезновение. Их выдавили на обочину и застыдили по полной.

Объективация стала моральным преступлением. Это когда человека другого пола воспринимают как сексуальный объект. Полное неуважение к личности. Нынешняя реальность со всей ее инклюзивностью, безграничной терпимостью, парадом трансгендеров и активистов ЛГБТ вдруг напомнила обыкновенным людям, что существует и такая ужасная вещь, как сексуальное влечение между мужчинами и женщинами.

Мужественные киногерои с квадратными подбородками, смело заглядывавшие дамам в декольте, остались в далеком прошлом. Сегодня этих мачо превратили в настоящих изгоев. А словом "сексизм" можно убить наповал любого разнуздавшегося самца.

Оказывается, на самом деле женщины хотят, чтобы их объективировали, а не читали им лекции о бодипозитиве. Известный производитель женского белья Viktoria's Secret несколько лет назад решил избавиться от гламурного настроения и сексуальных моделей с точеными фигурами. Объявил о феминизации бренда. На показы стали приглашать трансгендеров и бодипозитивных моделей. Продажи исподнего рухнули моментально. Руководители решили: ну его, этот бодипозитив, с ним и пары трусов не продашь. Компания возвращается к "сексуально привлекательным образам".

В американской прессе начали обсуждать совершенно крамольный вопрос: возможно, мужчины, обратившие внимание на женский бюст, не совершили никакого морального преступления? Оказывается, в обществе сохранились представления о женской сексуальности и никаким бодипозитивом или обвинениями в сексизме их не истребить. Да и на последнем "Оскаре" не было замечено армии сексуально нейтральных персонажей. И многие дамы, совершенно не стесняясь, выставляли на обозрение декольте.

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