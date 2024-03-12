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Российские авиация и артиллерия за сутки накрыли до 350 целей ВСУ

08:20
  • вторник
  • 12 марта 2024

Группировка "Юг" поразила два пункта дислокации иностранных наемников, а также до 200 радикалов

Российские подразделения группировки "Центр" за сутки отбили 11 контратак. Противник потерял до 430 боевиков. Уничтожено большое количество вражеской техники, в том числе производства США. В частности - очередной танк "Абрамс" и самоходка "Палладин". Авиация и артиллерия накрыли до 350 целей ВСУ. Группировка "Юг" поразила два пункта дислокации иностранных наемников, а также до 200 радикалов.

На северодонецком направлении ударные Ми-28 уничтожили живую силу и опорный пункт националистов. Лучшие в своем классе боевые машины "Ночные охотники" поражают бронетехнику противника, пехоту, а также воздушные цели, в том числе беспилотники. Широкий набор вооружения, хорошая защита и современное радиоэлектронное оборудование позволяют этим вертолетам работать в сложных метеоусловиях в любое время суток. 

На угледарском участке фронта танки Т-80 БВМ группировки "Восток" ликвидировали бронетехнику и огневые точки киевских боевиков. Экипажи нанесли удар по позициям врага прямой наводкой с расстояния около километра, обеспечив продвижение наших штурмовых отрядов. У модернизированных Т-80 значительно повышена живучесть, а современное вооружение пробивает броню толщиной до 70 сантиметров. Танкисты надежно защищают наши позиции на южнодонецком направлении. 

Александр Гордеев, начальник пресс-службы группировки "Восток": В ходе ведения активных действий пресечены семь попыток противника провести усиление и ротацию на боевых позициях в районах Шевченко, Урожайного, Ливадного, Червоного. В течение суток уничтожены более 140 военнослужащих противника, буксируемая гаубица М-119, 8 единиц автомобильной техники, 2 беспилотника самолетного типа и склад боеприпасов. 

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