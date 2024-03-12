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Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

08:22
  • вторник
  • 12 марта 2024

Сержант Екатерина Антропова за время нахождения в зоне СВО оказала помощь более 800 военнослужащим

Министерство обороны России представило новых героев специальной военной операции.

Ефрейтор Сергей Курганов обнаружил вражеский дрон-камикадзе, который направлялся к месту возведения нашим взводом фортификационных сооружений. Сергей прицельным выстрелом поразил беспилотник, он упал на подлете к российским позициям и взорвался. Потерь среди бойцов нет.

Сержант Екатерина Антропова в составе эвакуационной медицинской группы за время нахождения в зоне СВО оказала помощь более 800 военнослужащим с различными ранениями и травмами. Работать ей приходится в непосредственной близости от линии соприкосновения, под угрозой обстрелов артиллерии и атаки дронов противника.

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