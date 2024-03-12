В ДНР участие в нем приняли бойцы 36-й общевойсковой армии группировки "Восток"

Продолжается досрочное голосование на выборах президента России.

В Донецкой народной республике участие в нем приняли бойцы 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", выполняющие боевые задачи в ходе спецоперации. Передвижные избирательные участки оборудованы в тыловых районах в соответствии с законодательством.

В пункте базирования ВМФ России в сирийском Тартусе свой голос досрочно отдали экипажи боевых и вспомогательных кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов, военнослужащие, а также гражданский персонал нашей группировки войск в Арабской республике.

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