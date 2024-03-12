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Белый дом представил рекордный проект оборонного бюджета

08:34
  • вторник
  • 12 марта 2024

Документ направлен на рассмотрение Конгресса

Администрация президента США представила рекордный проект оборонного бюджета на 2025 год. Документ направлен на рассмотрение Конгресса.

Общая сумма составляет почти 850 миллиардов долларов - на 43 миллиарда больше, чем в текущем году. Более двух миллиардов заложено на сдерживание России в Европе. При этом конкретных мер поддержки Киева не предусмотрено. Предыдущий запрос Джо Байдена о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню до сих пор заблокирован Палатой представителей.

Тревогу по этому поводу бьет американская разведка. Ее директор Эврил Хейнс, а также глава ЦРУ Уильям Бёрнс во время представления ежегодного доклада подчеркнули: без американских денег и оружия Украина не выстоит, а ВСУ ждет "еще больше Авдеевок". 

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