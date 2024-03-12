Белый дом представил рекордный проект оборонного бюджета

Документ направлен на рассмотрение Конгресса

Администрация президента США представила рекордный проект оборонного бюджета на 2025 год. Документ направлен на рассмотрение Конгресса.

Общая сумма составляет почти 850 миллиардов долларов - на 43 миллиарда больше, чем в текущем году. Более двух миллиардов заложено на сдерживание России в Европе. При этом конкретных мер поддержки Киева не предусмотрено. Предыдущий запрос Джо Байдена о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню до сих пор заблокирован Палатой представителей.

Тревогу по этому поводу бьет американская разведка. Ее директор Эврил Хейнс, а также глава ЦРУ Уильям Бёрнс во время представления ежегодного доклада подчеркнули: без американских денег и оружия Украина не выстоит, а ВСУ ждет "еще больше Авдеевок".

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