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Корабль Crew Dragon с россиянином Константином Борисовым держит курс на Землю

08:30
  • вторник
  • 12 марта 2024

Приводнение в Атлантическом океане у побережья Флориды ожидается в 12:50 по московскому времени

Американский космический корабль Crew Dragon с россиянином Константином Борисовым держит курс на Землю. Накануне он отстыковался от МКС.

Приводнение в Атлантическом океане у побережья Флориды ожидается в 12:50 по московскому времени. В составе международной экспедиции домой возвращаются также трое астронавтов - из США, Европы и Японии.

Экипаж пробыл на орбите 197 дней. Для Константина Борисова этот полет в космос стал первым. После отбытия Crew-7 командование Международной станцией принял другой российский космонавт - Олег Кононенко.

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon
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