Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Идеальное время для саморекламы

Овны

Осмотритесь по сторонам: где-то скрываются ваши будущие деньги! Звезды говорят, что сегодня всех представителей знака ждет значительный, хотя и кратковременный финансовый успех.

Тельцы

Ваш Юпитер сегодня силен, а вы производите прекрасное впечатление на окружающих, так что будьте активны. Вы сможете добиться многого за счет своего обаяния.

Близнецы

Не слушайте других, ваши решения сегодня окажутся удачными. Прислушайтесь к внутреннему голосу, Луна, Юпитер и Уран в соседнем знаке не дадут ошибиться.

Раки

Общайтесь, если хотите достичь какой-то цели – для вас сейчас время коллективной энергии. Вы обязательно найдете желающих помочь вам или дать дельный совет.

Львы

Отличный день для амбициозных, целеустремленных представителей этого знака. Чем бы вы ни занимались, сегодня вы сможете добиться нужного результата, используя свои связи и влияние.

Девы

У вас хорошие шансы на успех в учебе, юридических и судебных делах, а также в дальних путешествиях. Если захотите, сможете найти ответы на важные вопросы.

Весы

Этот день лучше посвятить себе, личным делам. Не торопитесь никого посвящать в свои планы и проекты, поработайте над ними сами и берите ответственность на себя.

Скорпионы

Один из самых удачных дней в этом месяце, особенно в вопросах личной жизни и переговоров тет-а-тет. Вам можно назначать свадьбу, свидание, деловые встречи.

Стрельцы

Обратите внимание на свое здоровье. Сегодня хороший день для того, чтобы сходить к врачу, записаться на массаж или другие полезные и нужные вам процедуры.

Козероги

Вы услышите немало комплиментов в течение этого дня, если позволите себе быть собой. Также вы можете получить предложение руки и сердца или признание в любви.

Водолеи

Этот день подходит для принятия решения о переезде, покупке недвижимости. Взвешивайте все за и против, ищите каналы, в которых люди делятся своим личным опытом.

Рыбы

Идеальное время для саморекламы, активности в социальных сетях: заведите блог, если у вас его еще нет, заявите о себе. Также удачными будут командировки, поездки по городу.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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