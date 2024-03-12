Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области

Загорелась одна из установок по переработке нефти

В Нижегородской области тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Полыхает одна из установок по переработке нефти. На место вызвали пожарный поезд. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поезд оснащен всеми необходимыми средствами пожаротушения. Он несет более 180 тысяч литров воды и 3,5 тысяч литров пенообразователя. На движение грузовых и пассажирских составов работа пожарного поезда не влияет.

Огонь распространился после падения на территорию промзоны обломков беспилотного летательного аппарата. Нефтебазу в Кстово сегодня атаковали дважды. Сами БПЛА удалось сбить средствами ПВО. Но избежать падения их частей не удалось.

Работа технологической установки временно остановлена до полной ликвидации возгорания.

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