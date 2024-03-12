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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области

08:03
  • вторник
  • 12 марта 2024

Загорелась одна из установок по переработке нефти

В Нижегородской области тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Полыхает одна из установок по переработке нефти. На место вызвали пожарный поезд. Об этом сообщает РИА Новости

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Отмечается, что поезд оснащен всеми необходимыми средствами  пожаротушения. Он несет более 180 тысяч литров воды и 3,5 тысяч литров пенообразователя. На движение грузовых и пассажирских составов работа пожарного поезда не влияет.

Огонь распространился после падения на территорию промзоны обломков беспилотного летательного аппарата. Нефтебазу в Кстово сегодня атаковали дважды. Сами БПЛА удалось сбить средствами ПВО. Но избежать падения их частей не удалось.

Работа технологической установки временно остановлена до полной ликвидации возгорания. 

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