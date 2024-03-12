Зеленский отверг необходимость в вводе западных войск на Украину

Киев не нуждается в такой помощи, заверил политик

Украине не нужен французский военный контингент — украинские власти не хотят видеть на своей территории иностранных солдат. Такое заявление сделал в понедельник, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью BFMTV политик заявил, что "пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории". Только если Россия вступит в конфликт с Североатлантическим альянсом, может идти речь об участии военных Франции в боях, отметил Зеленский.

При этом президент Украины заявил, что Москва заинтересована в такой паузе "не для ведения переговоров, а для восстановления своего военного потенциала и обучения призывников". С учетом этого Зеленский отверг идею временного прекращения боевых действий в конфликте с Россией.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. При этом он не назвал государства, которые, по его утверждению, рискнули отправить свой контингент в поддержку украинской армии.

Франция между тем пытается сформировать альянс с государствами, которые готовы направить свой воинский контингент для участия в боях на Украине. Politico уверяет, что к этому альянсу потенциально готовы примкнуть Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении и Польша.

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