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Разведка США подтвердила нежелание России конфликтовать с НАТО

08:36
  • вторник
  • 12 марта 2024

Однако Россия "продолжит асимметричную активность", заявили в Вашингтоне

Россия не желает прямого конфликта с США и Североатлантическим альянсом — об этом говорится в ежегодном докладе офиса директора американской национальной разведки, который был опубликован в понедельник, 11 марта.
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Вместе с тем авторы доклада назвали Россию "устойчивым и способным противником", который "продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе", сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО в Европе отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность. Политик напомнил про деструктивную роль США в новейшей истории и развязанные ими военные конфликты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что страны Североатлантического альянса стоят за всеми госпереворотами на Украине. Натовские инструкторы и так называемые помощники не только обучали украинских бойцов, но и сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах.

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