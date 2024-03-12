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Украина потребовала от Грузии прервать авиасообщение с Москвой

08:31
  • вторник
  • 12 марта 2024

Украинские депутаты назвали это условием для "нормализации" отношений

Украина потребовала от Грузии прервать авиасообщение с Россией. Об этом в своем телеграм-канале написал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он назвал выполнение этого требования важным, для нормализации отношений двух стран. 
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Кроме того, Арахамия составил план, по которому грузинские власти должны также выпустить из тюрьмы Михаила Саакашвили и перестать "помогать" Москве уклоняться от санкций. 

Накануне кабинет министров Грузии распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность отношением украинских властей. В нем грузинская сторона напомнила, что в 2022 году Киев отозвал из Тбилиси посла в ответ на отказ вводить санкции против России. А в 2023 году был отослан грузинский посол из Украины. Причиной называли ухудшившееся состояние Михаила Саакашвили. 

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