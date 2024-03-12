Украина потребовала от Грузии прервать авиасообщение с Москвой

Украинские депутаты назвали это условием для "нормализации" отношений

Украина потребовала от Грузии прервать авиасообщение с Россией. Об этом в своем телеграм-канале написал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он назвал выполнение этого требования важным, для нормализации отношений двух стран.

Кроме того, Арахамия составил план, по которому грузинские власти должны также выпустить из тюрьмы Михаила Саакашвили и перестать "помогать" Москве уклоняться от санкций.

Накануне кабинет министров Грузии распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность отношением украинских властей. В нем грузинская сторона напомнила, что в 2022 году Киев отозвал из Тбилиси посла в ответ на отказ вводить санкции против России. А в 2023 году был отослан грузинский посол из Украины. Причиной называли ухудшившееся состояние Михаила Саакашвили.

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