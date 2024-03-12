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17 человек эвакуировали из-за атаки беспилотника на Орловскую область

08:48
  • вторник
  • 12 марта 2024

Обломки летательного аппарата рухнули на нефтебазу

В Орле властям пришлось эвакуировать жителей многоэтажных домов. Причиной стало падение обломков БПЛА на нефтебазу. Это привело к тому, что один из резервуаров загорелся. Об этом сообщает РИА "Новости". 

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Из двух близлежащих домов власти вывели в пункты временного размещения 17 человек. Их осмотрели медики. Также людей обеспечили горячим питанием. Остальным жильцам также предложена помощь. При необходимости они могут обратиться к сотрудникам мэрии. 

Как заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате атаки беспилотников пострадавших нет. Пожар охватил 100 квадратных метров. Сейчас его тушат. 

 

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