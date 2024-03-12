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Марочко: Киев собирает группировку у границы с Россией

09:05
  • вторник
  • 12 марта 2024

В 10 километрах от Белгородской области замечены подразделения ВСУ

Киев усиливает группировку, которая находится всего в 10 километрах от России. На территории Харьковской области, недалеко от населенного пункта Волочанск замечено скопление подразделений ВСУ. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью агентству РИА Новости

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Эксперт ссылается на собственные источники. Он утверждает, что Киев стягивает туда не только живую силу, но и вооружение. При этом всего в 10 километрах от этой точки находится российский город Шебекино. Марочко напоминает, что всем выявленным группировкам российские войска тут же ведут огонь. Однако украинские боевики придерживаются тактики прикрытия объектами гражданской инфраструктуры. 

Напомним, сегодня ВСУ атаковали территорию России с помощью беспилотников и ракет. Всего было сбито 25 БПЛА в самых разных регионах страны. Над Белгородской областью уничтожено восемь снарядов РСЗО "Вампир". 

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