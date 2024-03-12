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Директор ЦРУ заявил о риске утраты Украиной многих территорий в 2024 году

09:19
  • вторник
  • 12 марта 2024

Это произойдет, если Запад ослабит поддержку

Украина потеряет в 2024 году значительные территории, если ей не окажут существенную помощь. Такое мнение высказал в понедельник, 11 марта, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
Европа не в состоянии помочь Украине с вооружением

По его мнению, дополнительное финансирование от Соединенных Штатов поможет Киеву удержаться в 2024 и 2025 годах, а также "вернуть наступательную инициативу" и вести переговоры в Россией "с позиции значительной силы".

При этом Бернс признал, что Соединенные Штаты оказывают помощь Украине в том числе потому, что такая деятельность способствует сдерживанию Китая, сообщает ТАСС.

Ранее папа римский Франциск призвал Киев "поднять белый флаг", чтобы "не доводить Украину до самоубийства". Это не понравилось украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который поставил понтифику в упрек попытку "где-то там заниматься виртуальным посредничеством".

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев предупредил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущей попытки — оно обречено на провал.

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