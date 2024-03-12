Число перехваченных за ночь украинских БПЛА выросло до 26

ВСУ активизировали попытки ударить по территории России

В ночь на вторник, 12 марта, российские средства противовоздушной обороны перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались нанести удары по территории России.

Беспилотники были сбиты над Московской, Орловской, Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, а на Курскую область украинские военные направили сразу 12 дронов.

Кроме того, российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" и восемь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что армию России необходимо обеспечить наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. Политик отметил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

Защищать Россию от беспилотников наряду с системой ПВО помогают средства радиоэлектронной борьбы. Газета The Daily Telegraph отмечала, что российская система РЭБ — это один из примеров ВС России технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

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