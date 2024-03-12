Сотрудника Boeing, который сообщал о проблемах со сборкой самолетов, нашли мертвым

Полиция утверждает, что мужчина покончил с собой

Бывшего сотрудника Boeing, который выражал обеспокоенность производственными стандартами компании и указывал на некачественную сборку, нашли мертвым в собственном грузовике на парковке у отеля. Об этом пишет издание Daily Mail. Полиция предполагает, что погибший покончил с собой.

Издание отмечает, что ЧП произошло как раз в тот момент, когда в заседании по иску о некачественной сборке был объявлен перерыв. Джон Барнетт выступал свидетелем. Он доказывал, что рабочие устанавливают некачественные, второсортные детали на самолеты. И делают это по прямому указанию непосредственных руководителей. При этом иногда запчасти "доставали из мусорок".

Заявление Барнетта проверили еще в 2017 году и тогда его опасения частично подтвердились. Федеральное авиационное управление США потребовало от компании принять меры по устранению недостатков в работе. В суде Барнетт выступал на прошлой неделе.

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