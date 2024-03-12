"Мечтаю выздороветь": Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ильнара Яушева

Мальчику предстоит трансплантация, после которой потребуется сопроводительная терапия

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 11-летнего Ильнара Яушева из Башкирии. У мальчика смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Он перенес операцию по пересадке костного мозга, был в ремиссии, но болезнь вернулась, став еще более агрессивной и опасной. Ильнару вновь предстоит трансплантация, после которой потребуется сопроводительная терапия. Необходимые лекарства повысят шансы на выздоровление и защитят организм ребенка от серьезных осложнений. Без них он может погибнуть. Но стоимость лечения - больше 5 миллионов рублей. Семья в отчаянии - таких денег у родителей нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Ильнару Яушеву - 11. Когда мальчику было 3 года, у него внезапно начались серьезные проблемы со здоровьем. Ребенок испытывал сильную боль в суставах рук и ног. Но смертельную болезнь врачи выявили не сразу.

"Сначала ставили диагноз артрит, лечили где-то полгода. Потом взяли пункцию из костного мозга. И поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз", - вспоминает мама.

Ильнар прошел тяжелейший курс химиотерапии. После нее семья смогла выдохнуть и жить спокойно, но недолго. У мальчика случился рецидив. Врачам удалось вывести ребенка в ремиссию. А год назад он перенес пересадку костного мозга. Но все пошло не так, как ожидали. В крови Ильнара вновь выявили раковые клетки. Поэтому срочно необходимо провести еще одну пересадку.

"К большому сожалению, рецидив основного заболевания без должного лечения, без проведения повторной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток приведет к летальному исходу", - предупредила Зарина Хаерова, врач-ординатор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

Чтобы Ильнар смог перенести сложную операцию, потребуются очень дорогие лекарства сопроводительной терапии стоимостью больше 5 миллионов рублей. Купить их семья не может. И просит о помощи.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, мы верим, что мир не без добрых людей и что нам помогут собрать неподъемную для нас сумму", - говорит папа.

Ильнар много читает. Любит лепить из пластилина. Рисовать. Изучать английский. Планирует в будущем стать архитектором. Все это отвлекает мальчика от пугающих мыслей о смерти.

"Я больше всего мечтаю выздороветь. Забыть про больницу, лекарства. Скучаю по своим друзьям, хочу с ними играть, гулять, веселиться", - рассказывает Ильнар.

Родители поддерживают сына как могут. Недавно они исполнили давнюю мечту мальчика – теперь в семье Яушевых живет кошка.

Сейчас Ильнар с трудом ходит, поднимается по лестнице. Ему тяжело дышать. Но необходимая сопроводительная терапия после пересадки может дать надежду на выздоровление и подарить шанс на полноценную, счастливую, жизнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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