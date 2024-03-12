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Новак Джокович сенсационно проиграл 123 ракетке мира

10:07
  • вторник
  • 12 марта 2024

Теннисист вылетел после третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович впервые в своей карьере проиграл 123 ракетке мира итальянцу Луке Нарди. Это был третий круг турнира в Индиан-Уллсе и теннисисты провели на корте два часа десять минут. Об этом пишет "Российская газета"
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Это сенсационный проигрыш. Никогда еще Джокович не уступал теннисисту, который располагался бы в сетке ATP так низко. Нарди был допущен до основного турнира в качестве лаки-лузера квалификации. Серб уступил итальянцу со счетом 4:6, 6:3, 3:6. 

Джокович отметил хорошую игру соперника на задней линии. Он поздравил его с удачей и выходом в следующий круг. Там Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом. 

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Новак Джокович
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