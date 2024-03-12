Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами

Такую меру ввели в Литве и Латвии

Вопрос конфискации автомобилей с российской регистрацией в эстонском парламенте не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал во вторник, 12 марта, депутат парламента Эстонии от Центристской партии Андрей Коробейник.

Как заявил парламентарий "Известиям", "в зале парламента этого не было". Коробейник не исключил, что такой вопрос могли поднимать "на уровне какой-нибудь комиссии, но, по-моему, нет, потому что я в принципе читаю все повестки".

Депутат от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь подтвердил, что в парламенте вопрос изъятия российских машин не обсуждается.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что Москва ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. МИД призвал сограждан использовать оставшееся время для минимизации рисков в отношении своей собственности.

Тем временем финские СМИ заявили, что российские автомобили должны будут покинуть Финляндию до 16 марта, а судьбу оставшихся в стране машин, зарегистрированных в России, будет решать таможня в частном порядке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"