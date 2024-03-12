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Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами

09:40
  • вторник
  • 12 марта 2024

Такую меру ввели в Литве и Латвии

Вопрос конфискации автомобилей с российской регистрацией в эстонском парламенте не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал во вторник, 12 марта, депутат парламента Эстонии от Центристской партии Андрей Коробейник.
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Как заявил парламентарий "Известиям", "в зале парламента этого не было". Коробейник не исключил, что такой вопрос могли поднимать "на уровне какой-нибудь комиссии, но, по-моему, нет, потому что я в принципе читаю все повестки".

Депутат от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь подтвердил, что в парламенте вопрос изъятия российских машин не обсуждается.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что Москва ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. МИД призвал сограждан использовать оставшееся время для минимизации рисков в отношении своей собственности.

Тем временем финские СМИ заявили, что российские автомобили должны будут покинуть Финляндию до 16 марта, а судьбу оставшихся в стране машин, зарегистрированных в России, будет решать таможня в частном порядке.

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