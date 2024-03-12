ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВСУ задумались о создании радикальной партии с боевым крылом

09:59
  • вторник
  • 12 марта 2024

Это может предполагать устранение несогласных, вплоть до расстрелов

Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом. Она будет добиваться свержения власти террористическими методами. Это следует из переписки в закрытом чате, доступ к которому получили российские силовые структуры.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эту переписку, создание такой партии предлагается начать с расправы над депутатами Верховной рады, после чего приступить к подрывам и устранению несогласных, вплоть до расстрелов.

Как предположил один из участников беседы, украинцы будут понимать, кто стоит за этими терактами, но из-за недовольства действующей властью поддержат такие методы.

Ранее источники рассказали, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны. Представители разных элитных подразделений, разведки, спецподразделений СБУ, а также различных националистических батальонов всерьез обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского.

В феврале в заявлении комитета по вопросам разведки при президенте Украины сообщалось, что попытка свержения Владимира Зеленского с поста главы украинского государства будет предпринята весной, а спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте — мае 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.