Одному из немногих оставшихся укрепрайонов ВСУ под Артемовском

Бойцы штурмовой группы просят пожилых женщин отойти от окон. И добавляют - русские не только пришли, но и завершают полное освобождение поселка Красное от бандеровцев. Националисты отступили. Дорога к Часовому Яру - по сути, одному из немногих еще как-то сопротивляющихся укрепрайонов ВСУ под Артемовском - открыта.

Ничего не получается у националистов и под Авдеевкой. Наши бойцы рвутся в атаку. Идут напролом через горящие позиции противника. Натиск мотострелков поддерживают танки.

С передовой приходят сообщения - российская группировка упорно выдавливает радикалов из районов Невельского, Орловки, Тоненького. Это значит, донецкий фронт ежедневно расширяется и смещается все дальше на запад.

Сегодня стало известно, что в ходе штурма российские десантники и пехотинцы вошли в поселок Первомайское. Наступление, говорят военные, идет повсеместно. От купянского участка в Харьковской области до ореховского в Запорожье.

Результат массированного налета наших артиллеристов: в поле - два сгоревших немецких "Леопарда" и голландский броневик. А ударным дроном операторы ликвидировали британскую гаубицу AS-90. Интенсивность ответного огня ВСУ на южнодонецком направлении заметно пошла на спад.

Накануне ВСУ потеряли еще один истребитель. Его сбили наши системы ПВО. Пилот катапультироваться не успел. И пока российские подразделения освобождают Донбасс, власти уже планируют поэтапное восстановление региона. Первый заместитель руководителя администрации президента Серей Кириенко посетил Авдеевку. Оценил состояние коксохимического комбината. Пообщался с местными жителями и передал им партию гуманитарной помощи. В ближайшее время в городе установят мини-пекарню, чтобы хлеб в Авдеевке люди могли получать ежедневно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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