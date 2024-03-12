Вашингтон предрек Украине новые территориальные потери

Конгресс все еще не может определиться с финансовой поддержкой киевского режима

На слушаниях в спецкомитете по разведке Сената США только что вернувшийся из Киева директор ЦРУ Уильям Бёрнс, пытаясь добиться выделения средств для Киева, бросается из крайности в крайность. То грозит России новым украинским контрнаступом и проникающими ударами по Крыму, то пророчит киевскому режиму новые провалы. Какой из вариантов ждет Киев, зависит от Конгресса США, где уже полгода блокируют помощь Украине.

И вот последняя попытка Байдена - проект бюджета на следующий год - снова терпит поражение. Старик Джо накануне выборов запросил у Конгресса более 7 триллионов долларов. Хотя доходы за прошлый год у США - лишь 4 с половиной триллиона. Такой порыв Палата представителей не оценила. Спикер Майк Джонсон раскритиковал проект бюджета: "Стоимость предлагаемого президентом Байденом бюджета является еще одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации к безрассудным расходам и безразличия демократов к финансовой ответственности. Бюджет Байдена не просто ошибочен, это план по ускорению упадка Америки".

А ведь запрос Белого дома даже не включал средства на Украину. В Пентагоне констатируют - ни одна страна в мире не может заменить военно-промышленный комплекс США в плане поставок Киеву военной техники и боеприпасов. Президент Польши, конечно, может требовать от стран НАТО поднять расходы на оборону до трех процентов ВВП. Но та же Германия из-за дыры в бюджете, похоже, не может позволить себе и положенных двух процентов. Уже под вопросом и программы тренировки украинцев, и совместные закупки техники. А тут еще президент Франции с сомнительным предложением отправить западный контингент на Украину поставил в тупик европейских политиков.

Ситуацию приходится исправлять генсеку НАТО. Йенс Столтенберг посоветовал Макрону, прежде чем делать такие опрометчивые заявления, консультироваться с членами альянса. Тут же и Владимир Зеленский буквально дал добро Макрону оставаться дома: "Пока Украина стоит, французская армия может оставаться на территории Франции. Но до тех пор, пока Путин не решит атаковать другую страну НАТО. Тогда им решать, в каком составе отправлять свои подразделения на территорию страны - члена НАТО".

Эмманюэль Макрон решил остаться дома, второй раз за месяц отменив свою поездку в Киев. Как сообщает Politico, причиной стали разногласия между союзниками из-за отношения к России. Впрочем, недовольны и сами французы. Такие листовки появились в центре Парижа: "Макрон, мы не пойдем умирать за Украину".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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