Воинственность Нетаньяху начала раздражать Белый дом

Но открыто обвинить Израиль в Вашингтоне не могут

Под прицельным огнем - жилые дома. По словам израильских военных, это логова террористов. Правда, среди жертв обстрелов все больше женщин и детей. Очередной удар в городе Газа нанесен по ожидающим прибытия колонн с гуманитарной помощью: семеро погибших, более 20 раненых. На западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ также продолжает зачистки палестинских городов.

Еще одно направление израильских атак - юг Ливана. Ночью обстрелян древний город Баальбек - там тоже жертвы и пострадавшие. В ответ ливанская "Хезболла" выпустила более ста ракет в сторону Голанских высот и Верхней Галилеи.

Взрыв на территории аэропорта "Бен-Гурион" в Тель-Авиве – дело рук уже "Исламского сопротивления Ирака". На фоне все возрастающей эскалации в регионе притормозить пытаются даже в США - а это главный стратегический партнер Израиля.

"Хотя Байден пока не принимал никаких решений об ограничении будущих поставок вооружений, официальные лица заявляют, что он вполне может пойти на это, если Израиль начнет новую операцию, которая подвергнет еще большей опасности палестинское гражданское население. Готовность Байдена пойти на такой шаг отражает крайнюю напряженность в его отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - пишет Politico.

О том, что не в меру воинственный Нетаньяху может вскоре лишиться своего поста, предупреждает глава американской разведки. Но на обсуждении ежегодного доклада речь директора ЦРУ прервали выкриками "Израиль уничтожает палестинский народ! Детей морят голодом! Прекратите отправлять оружие Израилю!". Вывести из зала кричащего не решились.

Открыто обвинить Израиль в Вашингтоне не могут. Поэтому американские корабли продолжают служить целями для йеменских хуситов. И вот в Красном море атаковано очередное торговое судно. По данным экономистов, нестабильность ситуации на Ближнем Востоке оказалась неожиданно выгодна... России.

"По данным логистических компаний и железнодорожных операторов, с начала кризиса на Красном море резко возрос спрос на перевозку грузов из Азии в Европу железнодорожным транспортом через Россию", - пишет Financial Times.

Еще один довод для западных спонсоров Израиля задуматься, выгодно ли раздувать конфликты по всему миру.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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