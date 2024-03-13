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Медицинский форум Sechenov.Pro проходит в эти дни в Москве

11:58
  • среда
  • 13 марта 2024

Собрались молодые специалисты и опытные врачи из разных регионов страны

Молодые специалисты и опытные врачи из разных регионов страны собрались в Москве на образовательном медицинском форуме Sechenov.Pro.

Они участвуют в дискуссиях, мастер-классах, встречах с представителями ведущих образовательных и научных организаций. Кроме того, им расскажут о тенденциях на рынке труда и дадут советы по поиску работы.

Форум проходит в рамках олимпиады студентов "Я - профессионал" президентской платформы "Россия - страна возможностей". 

"Программа работает с 2017 года. И мы видим, что ребята занимают активную гражданскую позицию. За 7 лет в этом проекте участвовало свыше 250 тысяч студентов, в этом году подали заявки 50 тысяч студентов", - рассказал Петр Глыбочко, ректор 1-го Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

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