Среди участников - общественные деятели, представители духовенства, многодетные родители

В Москве открылся форум "Россия - дом народов". Среди участников - общественные деятели, в том числе из других стран, представители духовенства, многодетные родители. Они обсудят ценностные ориентиры Русской цивилизации. И коренных народов нашей страны.

Кроме того, одной из тем форума станет поддержка, развитие и популяризация в обществе образа отца и матери.

"Россия - дом народов. Потому что мы всему миру даем пример, как можно жить в мире и согласии в таком большом количестве национальностей на протяжении сотен лет", - отметил Константин Малофеев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора.

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