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Десятая Всероссийская премия "СоУчастие" стартовала по всей стране

12:02
  • вторник
  • 12 марта 2024

Конкурс включает 10 номинаций

Десятая Всероссийская премия "СоУчастие" за вклад в развитие донорства крови и костного мозга стартовала по всей стране. Как рассказали сегодня на пресс-конференции в Москве, конкурс включает 10 номинаций, в том числе специальный приз премии "Общественное признание" за особые заслуги.

Подать заявки можно до середины апреля. Подведение итогов и награждение победителей состоится в июне - в преддверии Всемирного дня донора крови. 

"Десять номинаций, интересных для всех участников движения - представителей службы крови, представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, волонтерских центров и вузов. Каждый для себя найдет ту номинацию, в которую подаст свой интересный, уникальный проект", - рассказала Елена Стефанюк, директор Некоммерческого фонда "Национальный фонд развития здравоохранения", заместитель председателя Координационного совета при ОП России по донорству крови и костного мозга.

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