Названы сроки отправки Киеву прибыли от замороженных активов России

Речь идет о 2-3 миллиардах евро

Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от российских активов, заблокированных в европейской юрисдикции в рамках санкций, уже в июле. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников The Financial Times, Украине в июле могут перечислить 2-3 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов.

Официально европейские власти эту информацию пока не подтвердили.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) поручили экспертам "изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения" в плане изъятия российских активов и последствий таких действий.

Однако высокопоставленный информированный источник заверил, что в Совете ЕС до сих пор нет согласия по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов России для финансирования военной или какой-либо другой помощи Украине.

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