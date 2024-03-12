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На авиакомпанию S7 завели дело из-за цен на билеты

10:16
  • вторник
  • 12 марта 2024

Перевозчику грозит штраф

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7.

Перевозчик не  исполнил предупреждение ведомства о необходимости разработать ценовую политику, говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС выяснила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа.

"При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета", - объяснили в ведомстве.

Теперь авиакомпании S7 грозит штраф в соответствии с административным кодексом, пишет РИА Новости.

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