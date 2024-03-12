В Швеции начали готовить население к "тотальной обороне"

Это один из пунктов плана на случай войны с Россией

Жителей Швеции призывают готовиться и делать запасы на случай военного конфликта с Россией. Об этом пишет французское издание Sud Ouest.

Как отмечает газета со ссылкой на рекомендации властей Швеции, в каждом хозяйстве должны быть запасены консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радиоприемник. Продовольствия должно быть столько, чтобы члены семьи могли продержаться на нем три месяца.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка пояснила, что реализуемая в Швеции концепция "тотальной обороны" заключается в подготовке населения к самостоятельному выживанию в условиях потенциального кризиса.

Ранее сообщалось, что шведские власти разрабатывают для населения обновленную версию брошюры "На случай кризиса или войны". Подчеркивается, что гражданская оборона Швеции должна быть основана на индивидуальной готовности граждан к защите.

Между тем британские СМИ заявили, что Швеция в случае военного конфликта НАТО с Москвой может стать логистическим центром. Поскольку у нее нет прямой границы с Россией, страна будет играть для военных организаторов альянса роль, отличную от прифронтовых государств.

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