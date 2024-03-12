Серийного поджигателя автомобилей задержали в Подмосковье

В Ленинском округе он уничтожил четыре машины

Серийного поджигателя автомобилей задержали в ленинском городском округе. На его счету четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

Мужчина покупал жидкость для розжига в магазине, обливал тряпки и прикладывал их к колесам авто. Таким образом ему удалось уничтожить три автомобиля. Четвертую машину по счастливой случайности спас дворник. Он потушил пламя.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленной порчи чужого имущества. Поджигатель заключен под стражу.

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