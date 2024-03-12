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Серийного поджигателя автомобилей задержали в Подмосковье

11:30
  • вторник
  • 12 марта 2024

В Ленинском округе он уничтожил четыре машины

Серийного поджигателя автомобилей задержали в ленинском городском округе. На его счету четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале
Дрон попал в автомобиль на трассе Горловка - Донецк

Мужчина покупал жидкость для розжига в магазине, обливал тряпки и прикладывал их к колесам авто. Таким образом ему удалось уничтожить три автомобиля. Четвертую машину по счастливой случайности спас дворник. Он потушил пламя. 

Возбуждено уголовное дело по факту умышленной порчи чужого имущества. Поджигатель заключен под стражу. 

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