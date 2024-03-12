Собянин: Технополис "Москва" стремительно развивается

Создано 16 тысяч рабочих мест

В "Технополисе Москва" планируют запустить производство литий-ионных батарей для электромобилей. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, особая экономическая зона столицы стремительно развивается.

Так, недавно в её границы вошёл участок с бывшими корпусами АЗЛК. После реконструкции там и расположатся предприятия кластера электромобилестроения.

Кроме того, в прошлом году в эксплуатацию ввели индустриальный парк "Руднево", на базе которого по поручению Владимира Путина был создан Федеральный центр беспилотных авиасистем. Всего же сейчас в технополисе находится более двухсот компаний, а это свыше 16 тысяч рабочих мест.

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