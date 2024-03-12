Жителей попросили оставаться в укрытиях

В Воронежской области объявили ракетную опасность.

Об этом утром во вторник, 12 марта, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Гражданам, которые находятся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами – коридор, ванная, туалет, кладовая.

"Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем telegram-канале.

В ночь на вторник Россия подверглась массовой атаке беспилотниками. БПЛА уничтожены в Московской, Ленинградской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Тульской и Нижегородской областях. В ряде регионах пострадали объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

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