МИД Польши утверждал, что некоторые страны НАТО уже это сделали

Польша не планирует направлять своих военных на Украину даже в целях подготовки военнослужащих украинской армии. Об этом во вторник, 12 марта, заявил заместитель министра обороны республики Станислав Взентек.

Как отметил политик в эфире Polskie Radio, "мы не предполагаем, чтобы наши солдаты принимали участие в войне".

Взентек уточнил, что "присутствие польских солдат на Украине, даже если бы оно носило обучающий характер, граничило бы с участием в ней".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. При этом он не назвал государства, которые, по его утверждению, рискнули отправить свой контингент в поддержку украинской армии.

При этом польский премьер Дональд Туск объяснил слухи об отправке военных НАТО на Украину недостаточностью помощи в виде вооружений и военной помощи, но уверял, что Варшава не собирается посылать на украинскую территорию свой контингент. Такие же заявления прозвучали из Чехии, Швеции, Финляндии.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что перспектива краха киевского режима порождает среди некоторых европейских политиков желания добиться прямого столкновения России и НАТО.

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