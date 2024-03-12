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Лукашенко уволил послов Белоруссии в шести странах

12:00
  • вторник
  • 12 марта 2024

Решение принято в соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом освободил от должностей послов в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Германии и Киргизии. Соответствующий документ опубликован во вторник, 12 марта.

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Дмитрий Мирончик освобожден от должности дипломатического представителя Белоруссии в Швеции и Норвегии, Алексей Самосуев покинул пост посла в Финляндии и Дании. Также указом уволены послы в Германии Денис Сидоренко и в Киргизии Андрей Страчко.

Причина такого решения главы государства не сообщается. Отмечается лишь, что Лукашенко снял послов с должностей в соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Белоруссии, которая закрепляет за президентом право назначать и увольнять белорусских послов, сообщает ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в 2024 году мир стоит накануне грандиознейших событий. Конкретизировать он не стал, но предупредил, что "мы сегодня в такой сложной ситуации", в которой "неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство".

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