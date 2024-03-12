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Хакеры атаковали электронные сервисы правительства Белгородской области

12:22
  • вторник
  • 12 марта 2024

От имени губернатора начали рассылаться фейковые сообщения

Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регионального министра цифрового развития Сергея Четверикова. Отмечается, что от имени губернатора начали приходить рассылки с фейковыми оповещениями. 

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Такое стало возможно, так как злоумышленники на время смогли получить доступ к базе электронного документооборота. Именно с помощью этого сервиса распространяются обычно оповещения от имени губернатора. 

Четвериков призвал перепроверять информацию и доверять только проверенным источникам. 

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