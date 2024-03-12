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Рособрнадзор: пересдачу ЕГЭ организуют с 23 мая

12:02
  • вторник
  • 12 марта 2024

Выпускники смогут пересдать предмет по выбору

Рособрнадзор делает все возможное, чтобы пересдать ЕГЭ выпускники могли с 23 мая - в основной период сдачи экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в дополнительный период пересдач не запланировано. 
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Возможность пересдать один из экзаменов по выбору получат выпускники в этом году. Это стало возможным по инициативе президента Владимира Путина. Он озвучил это решение в ходе послания к Федеральному собранию. По мнению главы государства, это должно снизить эмоциональную нагрузку на выпускников. 

Ранее глава Роспотребнадзора заявлял, что выпускники в этом году получат возможность пересдать один из экзаменов ЕГЭ в случае необходимости. Какой - они должны выбрать сами. 

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