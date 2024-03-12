Украинские диверсанты попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области

Есть пострадавший

Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Курской области.

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Был стрелковый бой, прорыва не произошло.

"Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь", - сообщил он.

Кроме того, диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться на территорию Белгородской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Официальных сообщений о ситуации с диверсантами в этом регионе еще не было.

В ночь на вторник Россия подверглась массовой атаке беспилотниками. БПЛА уничтожены в Московской, Ленинградской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Тульской и Нижегородской областях. В ряде регионах пострадали объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

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