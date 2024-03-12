ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские диверсанты попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области

12:05
  • вторник
  • 12 марта 2024

Есть пострадавший

Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Курской области.

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Был стрелковый бой, прорыва не произошло.

"Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь", - сообщил он.

Кроме того, диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться на территорию Белгородской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Официальных сообщений о ситуации с диверсантами в этом регионе еще не было.

В ночь на вторник Россия подверглась массовой атаке беспилотниками. БПЛА уничтожены в Московской, Ленинградской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Тульской и Нижегородской областях. В ряде регионах пострадали объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ВСУ
ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.