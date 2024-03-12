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МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО

12:12
  • вторник
  • 12 марта 2024

Швеция стала полноправным членом альянса

Шведские власти не хотят размещать на территории своего государства постоянные базы Североатлантического альянса. Такое заявление сделал во вторник, 12 марта, министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
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В интервью Anadolu политик подтвердил, что "объединения НАТО будут действовать в Швеции", однако заявил, что "мы не хотим постоянных баз НАТО".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что потенциальные ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что военно-политический блок не планирует увеличивать число стран альянса, размещающих ядерное оружие.

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