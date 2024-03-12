Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и Подмосковья

Планируется обустроить 150 тысяч парковочных мест и интегрировать 39 станций

До 2030 года в Москве и Подмосковье сформируется единое транспортное пространство. Это предусмотрено новой программой, рассчитанной на ближайшие шесть лет. Должно быть обустроено более 150 тысяч парковочных мест. Это будут перехватывающие парковки для жителей Московской области, которые приезжают в столицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также рассказал о планах интегрировать 39 станций на Ярославском и Павелецком направлении в тарифную зону Московских центральных диаметров. Это значит, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатной пересадкой на метро. "Уже открыты четыре диаметра МЦД с едиными тарифами, средствами оплаты, стандартами безопасности и комфорта. Треть станций находятся в Московской области", – напомнил глава города.

Он подчеркнул, что картой "Тройка" оплачивать проезд в Московской области можно последние три года. За это время ею воспользовались более 67 миллионов раз.

Собянин рассказал и о выделенных полосах, которые действуют в Московской области. Чтобы у жителей была альтернатива для поездок до метро. Всего действует 140 километров таких полос. По ним перемещается более 470 маршрутов общественного транспорта.

Жители Москвы и Московской области могут поделиться своим мнением о новой транспортной программе. Для этого необходимо связаться с чат-ботом Александрой и начать диалог с фразы "Транспорт 2030".

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