ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мадуро жестко ответил Зеленскому, оскорбившему папу римского

12:38
  • вторник
  • 12 марта 2024

Президент Украины едко отозвался о предложении понтифика по прекращению конфликта

Венесуэла с воодушевлением и решительно поддерживает слова и призыв папы римского Франциско к миру на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 11 марта, президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Папа римский за мир, но Зеленский против: сводки украинского кризиса

Как отметил политик, понтифику известно, что тема Украины является "большой провокацией и настало время начать переговоры о мире". Однако украинский президент Владимир Зеленский в ответ позволил себе недопустимую грубость, сообщает Venezolana de Television.

Зеленский все больше и больше похож на Гуайдо (Хуан Гуайдо — бывший глава временного правительства Венесуэлы, которое не признали многие страны мира, однако поддержали США) — такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуайдо. Я могу сказать от всего сердца как человек веры: папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы искренне поддерживаем слова призыва папы к миру на Украине.

Ранее Мадуро уже сравнивал украинского президента с другим протеже США — Хуаном Гуайдо, отметив, что "не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку". Венесуэльский политик предупредил, что "это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу".

При этом Николас Мадуро заверил, что Венесуэла поддерживает решительные действия России по защите мирного населения Донбасса. В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным Мадуро осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Николас Мадуро
Николас Мадуро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.