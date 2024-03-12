Президент Украины едко отозвался о предложении понтифика по прекращению конфликта

Венесуэла с воодушевлением и решительно поддерживает слова и призыв папы римского Франциско к миру на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 11 марта, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Как отметил политик, понтифику известно, что тема Украины является "большой провокацией и настало время начать переговоры о мире". Однако украинский президент Владимир Зеленский в ответ позволил себе недопустимую грубость, сообщает Venezolana de Television.

Зеленский все больше и больше похож на Гуайдо (Хуан Гуайдо — бывший глава временного правительства Венесуэлы, которое не признали многие страны мира, однако поддержали США) — такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуайдо. Я могу сказать от всего сердца как человек веры: папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы искренне поддерживаем слова призыва папы к миру на Украине.

Ранее Мадуро уже сравнивал украинского президента с другим протеже США — Хуаном Гуайдо, отметив, что "не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку". Венесуэльский политик предупредил, что "это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу".

При этом Николас Мадуро заверил, что Венесуэла поддерживает решительные действия России по защите мирного населения Донбасса. В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным Мадуро осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

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