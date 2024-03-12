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Песков о массированных атаках на регионы: "Российские военные начеку"

12:38
  • вторник
  • 12 марта 2024

Работает ПВО

Российские военные готовы отразить атаки противника на территорию страны.

Об этом во вторник, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Наши вооруженные силы делают все необходимое для защиты населения, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Террористическая активность Киева продолжается, военные России начеку. СВО продолжается", - сказал представитель Кремля, комментируя попытки атаки украинских беспилотников (цитата по ТАСС). 

В ночь на вторник Россия подверглась массовой атаке беспилотниками. БПЛА уничтожены в Московской, Ленинградской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Тульской и Нижегородской областях. В ряде регионах пострадали объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

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