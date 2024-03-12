Армения уведомила Москву о прекращении работы российских пограничников

Это касается аэропорта Звартноц в Ереване

Россия получила ведомственное уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Еревана. Об этом во вторник, 12 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил спикер Кремля, "ведомственное письмо было получено на этот счет и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты". Какие-либо подробности на эту тему Песков приводить не стал, но подтвердил, что контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что армянская сторона в состоянии нести службу в ереванском аэропорту Звартноц без содействия российских пограничников — об этом Армения уведомила Россию, поблагодарив представителей российских погранвойск за службу.

Между тем депутат парламента Армении, секретарь оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян предупредил, что стране грозит катастрофа из-за политики властей, в рамках которой происходит разрыв отношений с Россией и выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности.

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