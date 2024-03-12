ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Российские военные и пограничники предотвратили инциденты

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опровергла информацию о заходе украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что якобы украинские ДРГ зашли в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.

"Публикуемые сведения не соответствуют действительности", - подчеркнули в федеральной службе.

При этом в ФСБ сообщили, что с 10 марта противник предпринял несколько попыток нарушения госграницы, но их пресекли военные и пограничники. В результате ВСУ потеряли более 100 человек и более 20 единиц техники.

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