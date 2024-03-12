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Кремль оценил финансовые запросы Байдена на сдерживание России

13:11
  • вторник
  • 12 марта 2024

Белый дом представил Конгрессу проект бюджета на 2025 год

Кремль не усматривает ничего нового в запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России. Об этом заявил во вторник, 12 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как отметил спикер Кремля, комментируя проект американского бюджета на 2025 год, "это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет", в том числе "кардинальных изменений нет", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал: ход специальной военной операции России свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию нашей страны за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что линия поведения Вашингтона "вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают".

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