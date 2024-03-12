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Весна придет в Москву к выходным

14:53
  • вторник
  • 12 марта 2024

Правда, потом опять, скорее всего, уйдет

В выходные горожане наконец почувствуют настоящую весну - воздух в Москве прогреется до 10 градусов. Это на 4 пункта выше нормы и соответствует апрельским значениям.

Кроме того, и по ночам столбики термометров уверенно будут держаться выше нулевой отметки. Столь приятную погоду принесет нам Атлантический циклон. Однако о климатической весне говорить все же пока рано. Специалисты напоминают, что март очень обманчив и первые волны тепла надолго в городе обычно не задерживаются.

"В Москве и Московской области ожидается такое постепенное медленное потепление. К концу недели температура может повысится почти до +10 градусов. Но это еще не значит, что весна пришла окончательно. И в последующие дни марта возможно еще похолодание, морозы до 10 градусов в ночное время. Дневная температура может колебаться около нулевой отметки", - отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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