В электродепо "Нижегородское" за год отремонтировали более 280 вагонов

Чтобы поезда БКЛ ходили как часы, необходимо их качественно обслуживать

Контрольный сигнал от дежурного - и многотонный состав въезжает в ангар. Смена машиниста окончена, но работа продолжается. Следят за техническим состоянием поездов в "Нижегородском" электродепо круглосуточно. Только за последний год в пусковом комплексе отремонтировали более 280 вагонов.

"В депо Нижегородское имеется канава с колесотокарным цехом. Также в электродепо Нижегородское производится мойка подвижного состава ежедневно. Кроме того, у нас канавы подъемочные для обслуживания индивидуально каждого вагона", - рассказал Николас Бейнорас, машинист-инструктор локомотивных бригад.

Следят за техническим состоянием поездов непосредственно специалисты завода-изготовителя, для этого в штате предприятия создано около 900 рабочих мест. При заходе в электродепо подвижного состава сразу в автоматическом режиме считываются первые показания - параметры колес.

После того, как состав попадает в депо, его полностью отключают от электричества, для заземления используют специальный провод. Электричество здесь подается не снизу на контактный рельс как все привыкли, а сверху. Если в очередной раз нужно проверить все энергосистемы, провод берется и подключается к так называемому пальцу, а для дополнительной защиты используется специальный щиток.

Таким образом, каждый вагон можно проверить индивидуально или зарядить необходимые аккумуляторы. Если в ходе осмотра специалисты выявляют неисправности, по возможности их стразу устранят или отправят в ремонт.

Расположение депо уникально, поскольку оно находится практически в центре Москвы - в Лефортове, в одном из исторических районов столицы. При этом новых депо в пределах нынешнего Третьего транспортного кольца не строили почти 70 лет. Поэтому этот пусковой комплекс ежедневно может обслуживають до 40 процентов составов Большой кольцевой линии метро.

Покинув депо, подвижные составы по соединительной ветке следуют до камеры съездов, которая расположилась за одноименной станцией "Нижегородская" Большой кольцевой линии метро.

"Каждую ночь тысячи сотрудников обслуживают инфраструктуру туннелей, платформ, вестибюлей, проводят также генеральную уборку. Все работы идут именно по ночам после снятия напряжения с контактного рельса", - объяснила Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена.

БКЛ кардинально изменила движение всего городского транспорта в Москве. Ежедневно ей пользуются почти полтора миллиона человек. А чтобы "второе сердце столицы" билось бесперебойно, за каждой его частью нужно ухаживать круглосуточно.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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