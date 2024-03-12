Пушкинский музей готовит к реставрации редчайшую картину эпохи Возрождения

Полотно называется "Христос и грешница"

В круге света - лицо грешницы из евангельского сюжета. Женщину, уличенную в супружеской измене, иерусалимские книжники привели к Иисусу Христу. И, кажется, сейчас он призывает к милосердию и произносит фразу: "Кто сам без греха, пусть первым бросит камень".

Картина эта в Пушкинский музей приехала из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника на большое исследование.

"Мы рады принять картину такого уровня у себя. И постарается сделать все возможное, все зависящее от нас, дать ей подробную характеристику, чтобы она жила во Владимирском музее как полноценный памятник. Картина превосходная, в достаточно хорошей сохранности", - рассказала Виктория Маркова, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В коллекции Владимиро-Суздальского музея холст появился около века назад - из крупной дворянской усадьбы. Долгое время работа была без автора. И из-за плохого состояния хранилась в запасниках. В 90-е годы впервые были проведены исследования, которые привели к неожиданному открытию.

"Было высказано предположение, что это не копия 19 века, как она числилась по документации, а может являться подлинным произведением 17 - начала 18 века. И специалисты высказали предположение, что она может быть работой известного живописца Луки Джордано", - указала Ольга Миночкина, художник-реставратор живописи государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Позже был проведен стилистический анализ картины, и появились убедительные аргументы в пользу новой версии - что это работа другого итальянского живописца Антиведуто Грамматики. Он входил в круг знаменитого Караваджо, его творчество относится к раннему барокко. Чтобы удостовериться в подлинности авторства, с картиной будут работать технологи, искусствоведы и реставраторы Пушкинского музея.

"Это будет комплекс физико-химических исследований, здесь будет исследована и палитра мастера - все, из чего состоит картина", - объяснил Николай Колесников, реставратор живописи ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Это станет началом большой программы, в рамках которой специалисты Пушкинского будут исследовать работы из собраний других российских музеев. А полотно "Христос и грешница" на несколько месяцев войдет в основную экспозицию на Волхонке.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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